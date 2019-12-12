Melek Balkan
Melek Balkan vefat ettiİzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden yurt dışından emekli merhum Hüseyin Balkan’ın eşi Melek Balkan (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Melek Balkan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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