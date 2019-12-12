Melek Balkan vefat ettiİzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden yurt dışından emekli merhum Hüseyin Balkan’ın eşi Melek Balkan (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Melek Balkan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.