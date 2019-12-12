Meryem Yukarı
İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Sebahattin Yukarı’nın eşi Meryem Yukarı (62) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meryem Yukarı’nın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz