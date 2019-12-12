İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Sebahattin Yukarı’nın eşi Meryem Yukarı (62) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Meryem Yukarı’nın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.