İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden emekli esnaf Ayhan Yıldırım (51) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Yıldırım’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.