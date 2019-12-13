İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi İSU’dan emekli Nail Arıcan’ın eşi Aynur Arıcan (48) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Aynur Arıcan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.