Aynur Arıcan vefat etti
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi İSU’dan emekli Nail Arıcan’ın eşi Aynur Arıcan (48) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Aynur Arıcan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz