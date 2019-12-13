Emine Teker vefat etti
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 24. Sokak adresinde ikamet eden emekli işçi merhum Ali Teker’in eşi Emine Teker (70) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Teker’in cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz