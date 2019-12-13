İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 24. Sokak adresinde ikamet eden emekli işçi merhum Ali Teker’in eşi Emine Teker (70) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Teker’in cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.