İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesi adresinde ikamet eden emekli subay merhum İbrahim Bilgen’in eşi Macide Bilgen (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Macide Bilgen’in cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.