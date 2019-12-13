Macide Bilgen vefat etti
İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Caddesi adresinde ikamet eden emekli subay merhum İbrahim Bilgen’in eşi Macide Bilgen (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Macide Bilgen’in cenazesi Mimar Sinan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz