İzmit Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ahmet Yaşa’nın eşi Nebahat Yaşa (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nebahat Yaşa’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.