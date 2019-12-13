Dursun Ali Vardal vefat etti
İzmit Cedit Mahallesinde ikamet eden eski terzilerden esnaf Dursun Ali Vardal (80) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Dursun Ali Vardal’ın cenazesi Cumartesi günü Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz