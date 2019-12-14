Başiskele Serdar Mahallesi 11.Ada 5.Blok adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ali Çetin (68) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Çetin’in cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.