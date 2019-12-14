Emine Ciner vefat ettiDerince Çınarlı Mahallesi Alaçam Sokak Anıl Sitesi G-Blok adresinde Kamet eden Seka emeklisi merhum Kemal Ciner’in eşi Emine Ciner (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Ciner’in cenazesi Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.