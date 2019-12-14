Emine Ciner
Emine Ciner vefat ettiDerince Çınarlı Mahallesi Alaçam Sokak Anıl Sitesi G-Blok adresinde Kamet eden Seka emeklisi merhum Kemal Ciner’in eşi Emine Ciner (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Ciner’in cenazesi Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz