İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli merhum Yaşar Paslıdemir’in Raciye Paslıdemir (73) kalp ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Raciye PAslıdemir’in cenazesi Kozluk Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.