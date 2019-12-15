Ömer Gün
İzmit Yenimahalle Avize Sokak No:3 / 3 adresinde ikamet eden emekli, 4 çocuk babası Ömer Gün (81) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Gün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz