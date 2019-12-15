İzmit Yenimahalle Avize Sokak No:3 / 3 adresinde ikamet eden emekli, 4 çocuk babası Ömer Gün (81) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Gün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.