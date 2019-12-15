Ahmet Sağlık
İzmit Bekirdere Mahallesi, Hoca Sokak, No: 7/3 adresinde ikamet eden Petrol Ofisi’nden emekli, 2 çocuk sahibi Ahmet Sağlık (77) kalp krizinden dolayı vefat etti. Sağlık’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bekirdere Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz