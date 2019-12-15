İzmit Bekirdere Mahallesi, Hoca Sokak, No: 7/3 adresinde ikamet eden Petrol Ofisi’nden emekli, 2 çocuk sahibi Ahmet Sağlık (77) kalp krizinden dolayı vefat etti. Sağlık’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bekirdere Fatih Camiinden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.