İzmit Gündoğdu Mahallesi Gülşehri Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli Osman Sabri Keskin’in eşi Gülyaşar Keskin (60) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Gülyaşar Keskin’in cenazesi Gündoğdu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mahallesinde toprağa verildi.