İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Sitem Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi Salih Bulut (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Bulut’un cenazesi Yenimahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.