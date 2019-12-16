İzmit Kozluk Mahallesi Merdoğlu Sokak adresinde ikamet eden Çelik Halat’tan emekli Selahattin Dikici (70) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Selahattin Dikici’in cenazesi SEKA Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.