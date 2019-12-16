Selahattin Dikici
İzmit Kozluk Mahallesi Merdoğlu Sokak adresinde ikamet eden Çelik Halat’tan emekli Selahattin Dikici (70) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Selahattin Dikici’in cenazesi SEKA Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz