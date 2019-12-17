Fehmi Coşkun
İzmit Gültepe Mahallesi Salim Çolak Caddesi adresinde ikamet eden emekli polis memuru Fehmi Coşkun (77) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Fehmi Coşkun’un cenazesi Gültepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz