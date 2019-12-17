İzmit Gültepe Mahallesi Salim Çolak Caddesi adresinde ikamet eden emekli polis memuru Fehmi Coşkun (77) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Fehmi Coşkun’un cenazesi Gültepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.