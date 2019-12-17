Müzeyyen Ayten Altan
İzmit Turgut Mahallesi Hacı Bayram Veli Sokak adresinde ikamet eden Müzeyyen Ayten Altan (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan Müzeyyen Ayten Altan’ın cenazesi Mübeccel Bulut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz