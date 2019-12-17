İzmit Turgut Mahallesi Hacı Bayram Veli Sokak adresinde ikamet eden Müzeyyen Ayten Altan (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan Müzeyyen Ayten Altan’ın cenazesi Mübeccel Bulut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.