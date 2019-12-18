Aynur Onay
İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden Aynur Onay (74) felç hastalığı sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi Dursun Onay’ın eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Aynur Onay’ın cenazesi öğle vakti Bağçeşme Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz