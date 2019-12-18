Kerim Yapar
İzmit Zabıtan Mahallesi Erten Okan Çay Caddesi adresinde ikamet eden Kerim Yapar (73) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Nakliyecilik yapan evli 2 çocuk babası Kerim Yapar’ın cenazesi öğle vakti SEKA Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz