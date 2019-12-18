İzmit Kadıköy Mahallesi Gazi Ertuğrul Gürkan Caddesi adresinde ikamet eden İsmail Çakır (92) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İnşaat ustası evli 3 çocuk babası İsmail Çakır’ın cenazesi ikindi vakti Zincirli Kuyu Camii’ne kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. (foto yok)