İzmit Tepeköy Mahallesi Dağçiçeği Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hakkı Karaaslan (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hakkı Karaaslan’ın cenazesi Sadıklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sadıklar Mezarlığında toprağa verildi.