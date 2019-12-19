Ömer Kesim
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Çepni Sokak ikamet eden emekli öğretmen Ömer Kesim (71 ) aort damarı yırtılması sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ömer Kesim’in cenazesi Yahya Kaptan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz