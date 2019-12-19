İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Çepni Sokak ikamet eden emekli öğretmen Ömer Kesim (71 ) aort damarı yırtılması sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ömer Kesim’in cenazesi Yahya Kaptan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.