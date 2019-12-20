İzmit Kadıköy Mahallesi Bahri Çakır Sokak adresinde ikamet eden ve boyacılık yapan Kenan Kansu (70) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kenan Kansu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.