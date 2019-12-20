İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Haydar Baycan’ın eşi Münire Baycan (75) kalp krizi sonucu vefat etti. İşçi emeklisi ve 2 çocuk annesi olan Münire Baycan’ın cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.