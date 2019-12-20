Münire Baycan vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Haydar Baycan’ın eşi Münire Baycan (75) kalp krizi sonucu vefat etti. İşçi emeklisi ve 2 çocuk annesi olan Münire Baycan’ın cenazesi Akşemsettin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz