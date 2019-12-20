Suat Gürsucu vefat etti
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Çoruh Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Suat Gürsucu (57) kalp hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Suat Gürsucu’nun cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorumlar
(1 )
Bahadır Arat - çok değerli arkadaşıma allahtan rahmet ailesine sabırlar dilerim.başımız sağolsun
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