Hatice Üzlü vefat etti
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, 5109. Sokak Dış Kapı No: 14, İç Kapı No: 11 İzmit adresinde ikamet eden Emekli Merhum Veli Üzlü’nün eşi 4 çocuk annesi Hatice Üzlü(77) kalp krizindendolayı hayatını kaybetti. Üzlü’nün cenazesi öğlen namazına müteakip Akmeşe Merkez Camii’nden alınarak Akmeşe mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz