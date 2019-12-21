Kemal Şentürk
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi, Osman Hamdi Bey Caddesi, Dış Kapı No: 50, İç Kapı No: 1 adresinde ikamet eden 3 Çocuk babası TEK’ten emekli Kemal Şentürk (64)Akciğer enfeksiyonundandolayı hayatını kaybetti. Cenazesi öğlen namazına müteakip Hayırseverler Camii’nden alınarak Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz