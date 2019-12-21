İzmit Turgut Mahallesi, Sancaklı Sokak, Dış Kapı No: 10B, İç Kapı No: 6 adresinde ikamet eden 3 çocuk babası emekli topçu başçavuş Mehmet Sait Köse (67) beyin kanamasından dolayı vefat etti. Köse’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.