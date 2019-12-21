Mehmet Sait Köse
İzmit Turgut Mahallesi, Sancaklı Sokak, Dış Kapı No: 10B, İç Kapı No: 6 adresinde ikamet eden 3 çocuk babası emekli topçu başçavuş Mehmet Sait Köse (67) beyin kanamasından dolayı vefat etti. Köse’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz