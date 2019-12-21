İzmit Kadıköy Mahallesi, Aktürk Sokak, Dış Kapı No: 13, İç Kapı No: 3 adresinde ikamet eden 2 çocuk babası emekli Sebahattin Alyakut (82) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Merkez Yeşil Camii’nden alınarak Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verildi.