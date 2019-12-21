Sebahattin Alyakut
İzmit Kadıköy Mahallesi, Aktürk Sokak, Dış Kapı No: 13, İç Kapı No: 3 adresinde ikamet eden 2 çocuk babası emekli Sebahattin Alyakut (82) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Merkez Yeşil Camii’nden alınarak Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz