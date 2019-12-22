İzmit Orhan Mahallesi Medrese Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Erhan Çeltiker (58) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Erhan Çeltiker’in cenazesi Orhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)