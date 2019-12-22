İzmit Cedit Mahallesi Eski Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden Sapanca Sekman Sanayii’nden emekli Muharrem Atılgan (75) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Muharrem Atılgan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.