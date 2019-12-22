Derince Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi adresinde ikamet eden Tekel emeklisi Ahmet Siyam’ın eşi Sevim Siyam (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Siyam’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.