Sevim Siyam
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi adresinde ikamet eden Tekel emeklisi Ahmet Siyam’ın eşi Sevim Siyam (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Siyam’ın cenazesi 60 Evler Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz