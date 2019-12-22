İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden emekli hafriyatçı Kemal Özgün (65) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kemal Özgün’ün cenazesi 42 Evler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)