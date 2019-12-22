Kemal Özgün
İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı adresinde ikamet eden emekli hafriyatçı Kemal Özgün (65) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kemal Özgün’ün cenazesi 42 Evler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz