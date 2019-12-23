Münevver Öğütçen
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokak adresinde ikamet eden merhum Hafız Yasin Öğütçen’in eşi Münevver Öğütçen (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Münevver Öğütçen’in Akmeşe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında topağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz