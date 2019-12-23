İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Esenyel Sokak adresinde ikamet eden merhum Hafız Yasin Öğütçen’in eşi Münevver Öğütçen (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Münevver Öğütçen’in Akmeşe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında topağa verildi.