Yaşar Arabacı
İzmit Yenişehir Mahallesi Dinamik Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi Yaşar Arabacı (54) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Arabacı’nın cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz