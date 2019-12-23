İzmit Yenişehir Mahallesi Dinamik Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi Yaşar Arabacı (54) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Arabacı’nın cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.