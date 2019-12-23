İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Erdağ Sokak adresinde ikamet eden Derince Deniz Mahallesi eski Muhtarı Mehti Altan'ın eşi Türkan Altan (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Türkan Altan’ın cenazesi Saraylı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Saralı Mezarlığında toprağa verildi.