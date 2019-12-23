Türkan Altan
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Erdağ Sokak adresinde ikamet eden Derince Deniz Mahallesi eski Muhtarı Mehti Altan'ın eşi Türkan Altan (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Türkan Altan’ın cenazesi Saraylı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Saralı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorumlar
(1 )
Zeki Özbay - Alalh rahmet eylesin, ailesine sabırlar dilerim!
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