İzmit Cedit Mahallesi Goncagül Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Devlet Hastanesinden emekli Ayşe Oflu (63) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 2 çocuk annesi olan Ayşe Oflu’nun cenazesi Eren Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.