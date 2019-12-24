İzmit Kurtdere Mahallesi Tevfikiye Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden merhum çifti Yusuf Şahin’in eşi Meryem Şahin (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 10 çocuk annesi olan Meryem Şahin’in cenazesi Tevfikiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tevfikiye Mezarlığında toprağa verildi.