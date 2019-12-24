Nezaket Uslu
İzmit Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Aşır Uslu’nun eşi Nezaket Uslu (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nezaket Uslu’nun cenazesi Çalyeri Kanlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalyeri Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz