İzmit Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Aşır Uslu’nun eşi Nezaket Uslu (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nezaket Uslu’nun cenazesi Çalyeri Kanlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalyeri Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)