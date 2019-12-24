İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şehit Yavuz Sokak adresinde ikamet eden Petrol ofisinden emekli Salih Mümin Alkay (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Mümin Alkay’ın cenazesi Kuruçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.