Salih Mümin Alkay
İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şehit Yavuz Sokak adresinde ikamet eden Petrol ofisinden emekli Salih Mümin Alkay (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Mümin Alkay’ın cenazesi Kuruçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz