Izmit Şirinevler Mahallesi Şirinler Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli çiftçi Halil Eken (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası Halil Eken’in cenazesi Şahinler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.