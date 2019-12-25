Halil Eken
Izmit Şirinevler Mahallesi Şirinler Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli çiftçi Halil Eken (64) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası Halil Eken’in cenazesi Şahinler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz