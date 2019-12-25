İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi adresinde ikamet eden emekli Hasan Şen (55) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hasan Şen’in cenazesi öğle vakti Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.