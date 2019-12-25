İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak adresinde ikamet eden işçi merhum İsmet Karabay’ın eşi Havva Karabay (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Havva Karabay'ın cenazesi Reyhan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.