İzmit Karabaş Mahallesi Akçacamii Caddesi adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli Kenan Toksöz’ün eşi Şükriye Toksöz (78) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şükriye Toksöz’ün cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.