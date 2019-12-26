İzmit Tavşantepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden emekli bekçi Adem Malçok (75) kronik rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Adem Malçok’un cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçakese Köy Mezarlığında toprağa verildi. (foto yok)