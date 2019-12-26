Sevim Elbir
İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adresinde ikamet eden Sevim Elbir (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan ev hanımı Sebir Elbir’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz