İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adresinde ikamet eden Sevim Elbir (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Bekar olan ev hanımı Sebir Elbir’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.