İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ön Yılmaz Sokak adresinde ikamet eden merhum esnaf İsmail Danacı’ın eşi Münevver Danacı (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Münevver Danacı’nın cenazesi İbrikdere Selimiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrikdere Köy Mezarlığında toprağa verildi.