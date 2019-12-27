Münevver Danacı
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ön Yılmaz Sokak adresinde ikamet eden merhum esnaf İsmail Danacı’ın eşi Münevver Danacı (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Münevver Danacı’nın cenazesi İbrikdere Selimiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrikdere Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz