İzmit Orhan Mahallesi Bağçeşme Sokak adresinde ikamet eden emekli Ahmet Uslu (98) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Uslu’nun cenazesi Orhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.