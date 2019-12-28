Esma Akgün
İzmit Kadıköy Mahallesi Gülbeyaz Sokak adresinde ikamet eden Niyazi Akgün’ün eşi Esma Akgün (87) yağlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Esma Akgün’ün cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sofuoğlu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz